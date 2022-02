Skriver ned 66,6 mill. i fjerde kvartal

BW Offshore har besluttet å nedskrive bokførte verdier av FPSOene BW Athena, Espoir Ivoirien, Sendje Berge, Petróleo Nautipa og Umuroa med 66,6 millioner i fjerde kvartal 2021, opplyses det i en børsmelding.

Nedskrivningen reflekterer reduserte forventninger om langtidsforlengelser av gjeldende kontrakter for fartøyene som fortsatt er i drift, samt begrenset potensial for fremtidige omdisponeringer, også for FPSOene som er i opplag.

I tillegg tar selskapet nedskriving på 23,8 millioner dollar relatert til det tidligere annonserte salget av Joko Tole og tilbakefører 4,2 millioner dollar knyttet til salget av Cidade de São Vicente. BW Offshore tar også en gevinst på 14,9 millioner dollar fra salg av aksjer i BW Energy i oktober 2021.

Nedskrivningene og gevinsten vil bli inkludert i resultatet for fjerde kvartal 2021.

