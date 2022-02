Transocean melder om en ordrereserve på 6,5 milliarder dollar

Ordreboken til Transocean er pr 14. februar 2022 på om lag 6,5 milliarder dollar. Det fremgår av selskapets flåteoppdatering mandag. Til sammenligning hadde selskapet en ordrereserve på om lag 7,1 milliarder dollar pr 25. oktober 2021.



Selskapet opplyser at kvartalsoppdateringen inkluderer følgende oppdateringer:



"Deepwater Conqueror" - tildelt en kontraktsforlengelse for én brønn i den amerikanske delen av Mexicogolfen med rate på 335.000 dollar pr. dag.



"Deepwater Asgard" - tildelt en kontrakt for to brønner i den amerikanske delen av Mexicogolfen med en rate på 395.000 dollar pr. dag.



"Deepwater Invictus" - tildelt en kontraktsforlengelse for én brønn i den amerikanske delen av Mexicogolfen med en rate på 305.000 dollar pr. dag.



"Discoverer Inspiration" – tildelt en kontrakt for én brønn, pluss to én brønn-opsjoner i den amerikanske delen av Mexicogulfen, med en rate på 290.000 dollar pr. dag.



"Paul B Loyd, Jr." - tildelt en kontrakt for én brønn i den britiske delen av Nordsjøen med en rate på 160.000 dollar pr. dag

