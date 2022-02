Borr Drilling fortsetter å tape penger, men ledelsen i Tor Olav Trøims riggselskap tror på en bedring i år.

Med dagens kontraktssituasjon og utsiktene til nye kontrakter, venter selskapet at inntektene i år vil havne på 375-400 millioner dollar, eller minst 3,3 milliarder kroner. Til sammenligning hadde selskapet inntekter på 2,2 milliarder kroner i 2021.

Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ventes til melom 115 og 140 millioner dollar i 2022 - eller minst 1 milliard kroner.

Selskapet opplyser samtidig at resultatet i første halvår ventes å bli negativt påvirket av noe nedetid mellom kontraktene og av forberedelser for nye kontrakter.

– Dagens oljepris, i kombinasjon med en strammere tilbuds- og etterspørselsbalanse for olje, skaper en ytterligere forbedring av markedet for boring på grunt vann. Det er også stadig tydeligere at tilbudet av rigger som er klare til å begynne å jobbe innen seks måneder er langt færre enn det markedet tidligere ventet. Derfor opprettholder vi synet om at dagratene vil øke basert på dagens anbudsaktivitet og tilgjengelige tilbud av jack-up-rigger, sier konsernsjef Patrick Schorn i kvartalsrapporten som selskapet la frem onsdag.

Venter alle riggene i arbeid

Borr Drilling har en flåte på 23 moderne jackup-rigger, alle bygget etter 2010, i tillegg til fem rigger som er under bygging hos Keppel FELS.

Innen utgangen av 2021 var 17 av dem sikret kontrakt, og etter dette er ytterligere én rigg på kontrakt slik at selskapet har beskjeftigelse til 18 rigger.