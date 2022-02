Skrev opp verdien på supplyskipene

Etter salget av et av sine forsyningsskip, har S.D. Standard ETC (tidl. Standard Drilling) skrevet opp verdien på to av sine gjenværende skip.

Dette bidro til at det Øystein Stray Spetalen-dominerte selskapet fikk et resultat før skatt på 10,2 millioner dollar i fjerde kvartal, mot minus 6,6 millioner i tilsvarende periode året før.

Av det samlede resultatet er 6,5 millioner relatert til forsyningsskipsflåten, mens 4,3 millioner dollar er knyttet til utviklingen i investeringsporteføljen.

For 2021 som helhet landet resultatet på 13,7 millioner dollar, mot minus 27 millioner året før.

Opp over USD 2 mill.

Standard er et investeringsselskap som ikke konsoliderer inn datterselskapene. Investeringene i forsyningsskipene (PSV) baserer seg dermed på et fair value-estimat.

I fjerde kvartal solgte Standard tankskipet (VLCC) Gustavia S, i tillegg til den store PSV-en Standard Princess, noe som bidro til å styrke kontantbeholdningen.

S.D. Standard sitter nå igjen med en flåte på to store og fem mellomstore PSV-er.

I fjerde kvartal ble verdien på de to gjenværende store PSV-ene oppjustert med over 2 millioner dollar til 10,3 millioner dollar, basert på salget av Standard Princess.

Selskapet opplyser også i kvartalsrapporten at det ved utgangen av fjerde kvartal hadde aksjer i Weatherford og andre investeringer for til sammen 24,8 millioner dollar.

Investeringsporteføljen har utviklet seg videre i positiv retning i 2022, og inklusive kontantbeholdningen er porteføljen nå på 45 millioner dollar – opp 6 millioner siden årsskiftet.