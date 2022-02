Wilhelmsen New Energy har inngått avtale om å ta kjøpe en 21 prosent eierandel i Reach Subsea, som del av et strategisk partnerskap for kommersialisering av Reach Remote.

Kjøpet skjer gjennom tegning av aksjer for 150 millioner kroner – 46,1 millioner aksjer til kurs 3,25 kroner – i en direkte rettet emisjon.

Avtalen omfatter også utstedelse av tegningsretter som gir Wilhelmsen rett til å tegne for og bli tildelt ytterligere nesten 44,8 millioner nye Reach-aksjer til kurs 4,00 kroner.

Reach Remote-konseptet, som har blitt satt ut i livet i samarbeid med Kongsberg Maritime og Massterly, ble lansert tidlig i 2021 med støtte fra Innovation Norge.

Reach er i rute for levering av de to første Reach Remote USV-ene i 2023, og som finansiering er en «term sheet» for en 200 millioner kroners gjeldsfasilitet på plass med Sparebank 1 SR-Bank. USV-ene vil fungere som mobile «power banks», datasentre og kommunikasjonsmoduler for undervanns ROV-er (Remotely Operated Vehicles).

Oppkjøp også

Samtidig annonserer Reach Subsea en avtale med iSURVEY Holding om kjøp av iSURVEY Group for 135 millioner kroner på nøytral arbeidskapital- og gjeldsbasis.

iSURVEY Holding eies 72 prosent av Norvestor VI og 28 prosent av ledelse, samt nåværende og tidligere ansatte.

Oppgjøret skjer gjennom utstedelse av 33,8 millioner aksjer i Reach priset til kurs 3,25 kroner (110 millioner kroner). I tillegg betaler Reach Subsea 25 millioner kroner kontant. Aksjene er gjenstand for lock-up frem til 10. desember 2022.

Etter fullført transaksjon og fullført emisjon mot Wilhelmsen New Energy, vil iSURVEY Holding sikre seg 15 prosent eierandel i Reach.

Videre skriver North Energy i en egen børsmelding at selskapet etter emisjonen og oppkjøpet vil sitte med 20,5 prosent eierandel in Reach Subsea, noe som vil falle til rundt 17 prosent hvis Wilhelmsen utøver alle sine tegningsretter.