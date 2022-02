Aksjonærer ønsker generalforsamling – vil ha granskning

Aksjonærer som representerer 6,68 prosent av de utestående aksjene og stemmene i Magseis Fairfield har bedt styret om å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling, ble det opplyst i en børsmelding sent fredag kveld.

Aksjonærene ønsker at det vedtas en undersøkelse av transaksjonen mellom Magseis ASA og Fairfield Industries Inc. og tilknyttede selskaper, inkludert potensielle krav og den påfølgende oppfølgingen av transaksjonen. De ønsker å legge frem mandatet for granskningen senest på generalforsamlingen.

I tillegg ønsker aksjonærene en instruks til styret om å ta tilstrekkelige skritt for å forhindre at potensielle krav mot Fairfield representanter foreldes.

Ifølge meldingen vil det kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling innen en måned.