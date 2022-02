– Selskapet fortsetter dialogen med flere aktører som har full utnyttelse på flåtene sine og som har behov for ytterligere kapasitet for å møte den stigende etterspørselen etter syvende generasjons rigger, sier styreleder Einar J. Greve i Deep Value Driller i en melding.



Mandag kveld la Deep Value Driller frem resultatene for fjoråret, men det kan foreløpig ikke vise til inntekter siden selskapets eneste boreskip ennå ikke har kontrakt. Selskapet mener imidlertid at utsiktene for dette er gode og opplyser i meldingen at utnyttelsen av denne typen boreskip nærmer seg 100 prosent.

Skipet er også flyttet i det siste. Etter å ha ligget i opplag i Sløvågen, ligger det nå standby i Tysnes.

– En plan for aktivering av riggen er etablert, og vi er nå i en prosess med å flytte riggen til Westcon Yard i Ølsensvåg, sier Greve i meldingen.

Røverkjøp

Bak Deep Value Driller selskapet står Gunnar Hvammen, Espen Westeren, Harald Moræus Hanssen, Einar J. Greve og en rekke andre kjente investorer.

I mars i fjor sikret de seg boreskipet «Bolette Dolphin» på brannsalg for 65 millioner dollar – en brøkdel av nybyggingsprisen. Det er et syvende generasjons boreskip som opprinnelig ble bestilt av Fred. Olsen Energy.

«Dette er uten tvil den beste riggdealen jeg noengang har sett, og jeg har sett mange i årenes løp», sa Gunnar Hvammen til Finansavisen da kjøpet ble kjent.

Boreskipet ble finansiert gjennom en emisjon på 85 millioner dollar.

Målet for selskapet har vært enten å selge boreskipet eller få det på kontrakt, og det har tidligere opplyst at det vil distribuere all fri kontantstrøm til aksjonærene.

Deep Value Driller hadde ingen inntekter fra boreskipet i 2021, og etter drifts– og finanskostnader bokførte selskapet et underskudd på 11,5 millioner dollar.

Ved utgangen av året hadde Deep Value Driller en egenkapital på 71,4 millioner dollar.