Økt omsetning og positiv drift for Seadrill

- Dette markerer andre fase i rehabiliteringen av vår industri. Som sektor har vi tatt ut rigger som ikke presterer, vi har redusert gjeldsbyrden og nå må vi forme industrien på nytt, sier Jackson i kvartalsrapporten.

HAR KVITTET SEG MED RIGGER: Seadrill har kvittet seg med rundt to borerigger det seneste året, deriblant West Alpha. FOTO: SEADRILL

Planen er at det nye selskapet vil bli notert på Euronext Expand i Oslo i løpet av andre kvartal, før det noteres på hovedmarkedet på Oslo Børs. I tillegg vil Seadrill noteres på New York Stock Exchange i USA.

Dagens aksjonærer nesten utradert

Restuktureringen av Seadrill innebærer at selskapets gjeld reduseres med rundt 4,9 milliarder dollar – tilsvarende 44 milliarder kroner – og at det hentes 350 millioner dollar gjennom nye lån. Etter dette vil selskapet ha 750 millioner dollar i nettogjeld.

Dette grepet gjør at långiverne blir sittende i førersetet og eie nesten alle aksjene i «nye» Seadrill etter restruktureringen, hvor Eksportfinansiering Norge blir aller størst.

Dagens aksjonærer, inkludert John Fredriksen, raderes derimot nesten helt ut og vil sitte igjen med en eierandel på bare 0,25 prosent i «nye» Seadrill.

Flere analytikere har for øvrig indikert at dagens Seadrill-aksje ikke er verdt mer enn 25 øre, mens den er blitt handlet skyhøyt over dette. Tirsdag endte aksjen på 1,10 kroner.

Fredriksen, som har solgt seg kraftig ned i Seadrill, blir imidlertid med videre.

Hans selskap Hemen Holding har forpliktet seg til å stille opp med et usikret obligasjonslån på 50 millioner dollar, som på nærmere angitte betingelser skal kunne omgjøres til 5 prosent av egenkapitalen. Enkelte av bankene har samtidig signalisert at de kan komme til å selge sine andeler etter restruktureringen til Fredriksen.

Konsolidering neste?

Seadrill har ved flere anledninger uttalt at det er nødvendig med konsolidering i riggsektoren, og selskapet har ikke endret syn.

«Vi ser på konsolidering som veien til å levere en mer disiplinert tilbuds- og etterspørselsbalanse,» skriver selskapet i kvartalsrapporten onsdag.

En rekke selskaper har siklet på Seadrills borerigger, og det har vært spekulert mye i hva som kan komme til å skje med Seadrill eller riggene. Spekulasjonene ble ikke noe mindre da John Fredriksen i midten av desember kjøpte 5 prosent av riggselskapet Valaris.

En av Fredriksens mest betrodde, Gunnar Eliassen i Seatankers Management, sa da at «vi ønsker å ta en aktiv rolle i den pågående konsolideringsbølgen innen offshore boring for å skape større og bedre selskaper».