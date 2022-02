Mens det meste av aksjer falt på Oslo Børs torsdag, var Odfjell Drilling blant dem som gikk motsatt vei etter å ha lagt frem rapporten for fjerde kvartal.

Det Helene Odfjell-kontrollerte riggselskapet kunne vise til inntekter på 222 millioner dollar i kvartalet.

Det er svakt ned fra forrige kvartal da inntektene beløp seg til 227 millioner. Det er imidlertid markert ned fra fjerde kvartal året før, men da ble alle inntektene for en kontrakt i Sør-Afrika bokført i dette kvartalet.

Videre fikk selskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 85 millioner dollar og et driftsresultat på 39 millioner dollar i fjorårets siste kvartal, mot henholdsvis 88 og 43 millioner dollar i kvartalet før.

Estimater fra Infront viser at det på forhånd var ventet inntekter på 179 millioner dollar, en EBITDA på 71 millioner og et driftsresultat på 26 millioner dollar, ifølge TDN Finans.

«Nok et solid kvartal», skriver analytikerne i Clarksons Platou i en oppdatering.

De viser blant annet til at at EBITDA kom inn litt over deres estimater og at selskapet har fylt opp det meste av riggkapasiteten for 2022.

Videre peker Clarksons på at Odfjell Drilling har en positiv tone når det gjelder utsiktene.

Riggselskapet gjentar i kvartalsrapporten at det merker økt appetitt fra oljeselskapene for å investere i feltutvikling og produksjon, i tillegg til at markedet for rigger som opererer i værharde områder nærmer seg balanse. Myndighetenes midlertidige skatteinsentiver vil trolig øke aktiviteten på norsk sokkel i årene fremover, skriver Odfjell i kvartalsrapporten.