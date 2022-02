SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen fredag kl. 9.00

Solstad Offshore hadde inntekter på 1.302 millioner kroner i fjerde kvartal og fikk et driftsresultat før av– og nedskrivninger (EBITDA) på 241 millioner.

Det fremkommer i kvartalsrapporten som selskapet la frem torsdag ettermiddag etter børsslutt.

Det er en bedring på henholdsvis 11 og 43 prosent sammenlignet med samme periode året før, og skyldes blant annet flere skip i drift, bedre flåteutnyttelse og høyere rater. 80 av de 90 skipene som regnes som kjerneflåten var i operasjon i kvartalet.

Det Aker-dominerte offshorerederiet med hovedkontor i Skudeneshavn satt likevel igjen med et resultat før skatt på minus 396 millioner kroner.

I tilsvarende kvartal året før bokførte rederiet et milliardoverskudd, men dette skyldes i hovedsak regnskapsmessige effekter etter den finansielle restruktureingen som ble gjennomført.

For 2021 som helhet summerer resultatet seg til minus 1.100 millioner kroner.

God ordreinngang

Solstad Offshore peker samtidig på at markedet fortsetter å bedre seg.

Selskapet sikret seg kontrakter for til sammen 2 milliarder kroner i fjerde kvartal, det samme som kvartalet før, og ved utgangen av året var ordreboken på 5.600 millioner kroner, opp fra 5.200 millioner et år tidligere.

- Vi hadde en sterk ordreinngang både i tredje og fjerde kvartal. Denne trenden har også fortsatt inn i det nye året, sier Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad i en kommentar.

Økt aktivitet

Det er særlig god etterspørsel etter subsea-/konstruksjonskip, ifølge Solstad Offshore, samtidig som det er tegn til bedring i aktivitetsnivået for ankerhåndteringsskip (AHTS) og forsyningsskip (PSV).

Rederiet opplever høy anbudsaktivitet for samtlige segmenter i Nordsjøen og Brasil, mens denne aktiviteten ikke er fullt så høy i Asia og Australia ennå.

- Fremover er det sannsynlig at det voksende offshoremarkedet må basere seg på skip som allerede er i drift. Ifølge våre estimater er svært få av skipene som ligger i opplag globalt, relevante for de viktigste geografiske regionene og for det viktigste kundene, sier Solstad.

I fjor etablerte rederiet en allianse innen offshore vind med Aker Solutions og DeepOcean (Windstaller Alliance), og opplyser at de allerede er involvert i flere anbudsprosesser med kontraktstildelinger i år.

19 mrd. i gjeld

Tross den finansielle restruktureringen i 2020, sitter Solstad Offshore fortsatt med mye gjeld på balansen.

Ved utgangen av 2021 hadde rederiet en netto rentebærende gjeld på 19.000 millioner kroner, en egenkapital på 3.090 millioner og en kontantbeholdning på 2.459 millioner kroner.

Rederiet har nå solgt 30 av de 37 skipene som selskapet har definert som ikke strategisk viktige, og de resterende ventes solgt i første halvår.

Solstad Offshore (Mill. kr) 4.kv/21 4.kv/20 Driftsinntekter 1.303 1.175 Driftsresultat −143,0 −288,0 Resultat før skatt −396,0 11.442 Resultat etter skatt −402,0 11.434