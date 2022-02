SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Austevoll-rederiet DOF hadde inntekter på nær 2 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, noe som er en økning fra samme periode året før.

Det fremkommer i kvartalsrapporten som ble publisert fredag. Tallene er basert på selskapets egen management-rapporterin.

Driftsresultatet før av– og nedskrivninger (EBITDA) beløp seg til 754 millioner kroner, også dette en forbedring fra året før.

I tillegg var driftsresultat etter nedskrivninger positiv, men selskapet måtte bokføre et tap på 281 millioner kroner i kvartalet.

Det Helge Møgster-dominerte offshorerederiet hadde en ordreinngang på 1 milliard kroner i kvartalet, og ved årets slutt var den samlede ordreboken for gruppen 14,4 milliarder.

«Markedet har bedret seg og aktiviteten har økt i flere regioner. Det er imidlertid fortsatt for tidlig å konkludere rundt en gjeninnhenting i markedet,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

DOF (Mill. kr)* 4.kv/21 4.kv/20 Driftsinntekter 1.975 1.680 Driftsresultat 264 −335 Resultat før skatt −219 395 Resultat etter skatt −281 238 * Basert på selskapets management-rapportering.



Fortsatt ingen gjeldsløsning

DOF i Austevoll har i lengre tid forhandlet med kreditorene for restrukturering av gjeld på 18 milliarder kroner.

I kvartalsrapporten opplyser selskapet at dialogen med långiverne er konstruktiv og at det ble gjort fremskritt i løpet av kvartalet. Samtidig gjenstår visse forhold, og utfallet av restruktureringsprosessen er usikker, ifølge rederiet.

DOF har inngått en rekke korte stillstandsavtaler med kreditorene, hvor DOF får unntak fra normal gjeldsbetjening. Nåværende avtale varer ut februar.

«Det er utfordrende for gruppen å operere i omgivelser med korte stillstandsavtaler. Dersom en robust, langsiktig finansieringsløsning ikke oppnås, vil ikke gruppen fortsette som et «going concern», noe som igjen vil resultere i ytterligere nedskrivninger av gruppens eiendeler,» skriver selskapet.

Løsningen som diskuteres med långiverne inkluderer konvertering av gjeld til egenkapital, og selskapet advarer nok en gang om at dette kan får betydelig negativ effekt for dagens aksjonærer.



En gruppe minoritetsaksjonærer har vært bekymret for at DOF-aksjonærene ikke vil bli likebehandlet i en slik restrukturering, og har siden i fjor sommer samlet støtte fra stadig flere medaksjonærer. I begynnelsen av januar meldte gruppen at den kontrollerer 34 prosent av de utestående aksjene i offshorerederiet. Den innehar dermed negativ kontroll.