Lavere inntekter og resultat for Scana

Scana fikk et resultat før skatt for videreført virksomhet på minus 1 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot 12,3 millioner kroner i pluss i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.

Driftsresultatet ble minus 3,3 millioner kroner, mot 11,3 millioner i pluss for ett år siden. Omsetningen var på 61,6 millioner kroner i kvartalet, ned fra 94,0 millioner.

Ordreinngangen for kvartalet ble 43 millioner kroner sammenlignet mot 23 millioner kroner for samme periode i 2020. Konsernets ordrereserve var ved utgangen av kvartalet 78 millioner kroner, mot 220 millioner kroner i fjerde kvartal 2020.

Justert for engangskostnader knyttet til M&A-aktivitet leverer konsernet tilsvarende ebitda som fjorårets kvartal. God prosjektstyring i Seasystems medfører oppløsning av risikoavsetninger som mer enn oppveier et krevende kvartal for Skarpenord som skyldes forskyvninger i et større prosjekt.

Med gjennomføringen av PSW-transaksjonen er Scana rigget for å levere på elektrifisering av havner og fartøyer, samt å levere kostnadseffektive og karbonreduserende løsninger til et offshoremarked som er forventet å styrke seg, heter det.

«Oppkjøpet av PSW gir oss et solid fundament for å bidra til dekarboniseringen av skipsfarten, offshoreindustrien, energibransjen og havbruksnæringen, og danner et godt grunnlag for å levere på strategien vår for vekst på dette området. Vi ser blant annet et stort marked for selskapets innovative løsninger for landstrøm, både nasjonalt og internasjonalt. PSW har i dag 40 prosent av det norske markedet for landstrøm, og opplever stor interesse fra Europa», sier Styrk Bekkenes, Scanas adm. direktør.

