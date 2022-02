Russland-kontrakter kan ryke for Viking Supply

Tidligere i februar meldte det Christen Sveaas-eide offshorerederiet Viking Supply Ships at det hadde inngått en kontrakt for sine fire isklassede ankerhåndteringsfartøyer (AHTS) med en ikke navngitt kunde i et ikke navngitt område.

I en melding fredag avslører rederiet at kontrakten er mot en russisk kunde og at arbeidet skulle utføres i russisk farvann.

Viking Supply Ships opplyser at det foreløpig ikke har informasjon om at kontrakten rammes av sanksjoner og at situasjonen er usikker som følge av Russlands krig mot Ukraina, men venter at det får effekter.

«Viking vurderer det som svært sannsynlig at kontrakten vil bli terminert eller utsatt,» skriver selskapet i meldingen.

Skip kan forbli i opplag

Kontrakten som ble inngått var for sommersesongen 2022 og 2023, med opsjon også for 2024.

Den ville ha medført at rederiet kunne ha tatt to av skipene ut av opplag, men dette ser altså ikke ut til å skje med det første.

Samtidig kan det bety tap av inntekter. Kontraktene har en samlet verdi på 18,5 millioner euro, tilsvarende 186 millioner kroner.

Viking Supply har en flåte bestående av fire ankerhåndteringsskip (AHTS) og to forsyningsskip (PSV), som alle er bygget for å kunne operere i islagte farvann.