BW Offshore i minus etter nedskrivninger

I stedet for å legge frem et positivt resultat, som normalt, tapte BW Offshore 33 millioner dollar før skatt i fjerde kvartal etter nedskrivninger på 86 millioner.

Det er ikke helt overraskende, for selskapet opplyste tidligere i februar at det ville skrive ned den bokførte verdien av fem flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO) med 66,6 millioner dollar, samtidig som det varslet at det ville skrive ned verdien på FPSO-en Joko Tole med 23 millioner dollar i forbindelse med at den ble solgt.

Tross røde tall, opprettholder BW Offshore utbyttebetalingene og foreslår et utbytte på 0,035 dollar pr. aksje etter fjerde kvartal – det samme som i foregående kvartal.

God drift

Samtidig går driften godt.

– Vi legger frem et solid driftsresultat, sa konsernsjef Marco Beenen da han presenterte tallene for fjerde kvartal mandag morgen.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) landet på 102 millioner dollar, sammenlignet med 97 millioner dollar i kvartalet før.

På forhånd var det ventet en EBITDA på 94 millioner dollar, viser estimater fra Infront, ifølge TDN Finans.

De flytende produksjons- og lagringsskipene (FPSO) hadde en oppetid på 91,3 prosent.