Senker kursmål for Fredriksen-aksje

ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på Archer til 3,50 kroner pr. aksje, fra tidligere fem kroner, og gjentar en hold-anbefaling, fremgår det av en oppdatering fra meglerhuset søndag.

Meglerhuset skriver at Archer vokser inntektene og leverer en konsistent positiv fri kontantstrøm, men sliter samtidig med en stor gjeldsgrad og en bankfasilitet som forfaller i oktober 2023.

«Dette betyr at Archer sannsynligvis vil starte å adressere dette i slutten av 2022. Vi modellerer at belåningen vil være marginalt under avtalen med banker, med en begrenset margin for feil. Vi mener den lave veksten, høy gjeldsgrad og begrenset med eksponering mot energiovergangen gjør aksjen ikke-investerbar for mange investorer og gjentar en hold-anbefaling», heter det.

(TDN Direkt)