DOF sikret ny avtale

Datterselskapet til Dof, Dof Subsea, har inngått en avtale med Otto Candies for charter av Jones Act-skipet «Chloe Candies» for en fast periode på to år, fremgår det av en melding mandag.

I tillegg opplyses det at DOF Rederi har solgt fartøyet «Skandi Sotra» til en internasjonal kjøper med levering i første halvdel av 2022.

(TDN Direkt)