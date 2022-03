Børsen godkjenner Fredriksen-bud

Tilbudsperioden varer fra i dag, 2. mars, og varer ut handelsdagen 30. mars.

Det var i begynnelsen av januar at Hemen Holding passerte en eierandel på 40 prosent i riggselskapet Northern Drilling som følge av et mindre aksjekjøp. Det utløste et pliktig bud på hele selskapet.

Budprisen ble satt til 17 kroner pr. aksje, noe som priser Northern Drilling til 272 millioner kroner. Før budet ble kjent, ble aksjen handlet til 14 kroner, tilsvarende en prising på 226 millioner.

En opsjon

Siden Northern Drilling ikke eier noen rigger, er aksjen på mange måter en opsjon på et krav som selskapet har mot verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Sør-Korea.

Selskapet inngikk en avtale med verftet om å kjøpe de to syvende generasjons boreskipene «West Aquila» og «West Libra» – opprinnelig bestilt av Seadrill. Disse skulle egentlig leveres til Northern Drilling i henholdsvis januar og mars 2021, men leveringen ble utsatt en rekke ganger før begge ble kansellert i henholdsvis august og oktober i fjor.

Boreskipene kostet til sammen 592 millioner dollar, og Northern Drilling betalte inn 180 millioner dollar ved signering av kontraktene. I 2019 kansellerte også selskapet en kontrakt for boreskipet Cobalt, hvor det var betalt inn 50 millioner dollar.

Det betyr at Northern Drilling skal ha et krav mot Daewoo på minst 230 millioner dollar, eller 2 milliarder kroner. Det tilsvarer 124 kroner pr. aksje. I tillegg kommer renter og eventuelle andre kostnader.