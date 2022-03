Magseis Fairfield kjøper systemer av Carbon Transition

Magseis Fairfield har inngått en avtale om å kjøpe Carbon Transitions proprietære node-on-a-rope-håndteringssystemer, ifølge en melding torsdag morgen.

Magseis betaler innledningsvis 0,5 millioner dollar og inngår en overskuddsmodell med Carbon Transition for undersøkelser utført med utstyret for de tre kommende årene.

– Vi ser stadig mer optimistiske utsikter for denne typen tjenester i 2022 og utover. Med dette oppkjøpet konsoliderer vi ytterligere med minimal forhåndsbetaling, sier sier adm. direktør Carel Hooijkaas i Magseis Fairfield.

Transaksjonen er strukturert basert på en earn-out-modell over en treårsperiode betinget av utnyttelse av det anskaffede utstyret. Earn-out-betalinger er begrenset til maksimalt 12,0 millioner dollar og har en minimumsbetaling på 1,5 millioner dollar, med forbehold om at visse nål nås.

Systemene som er anskaffet er for tiden installert på to Havila-fartøyer med et tilleggssystem på land, og har tidligere blitt brukt til Carbon Transitions undersøkelse for ONGC i India og andre Carbon Transition-undersøkelser i Midtøsten og Nordsjøen.