Ser «meningsfull» forbedring av markedet

TGS ser en «meningsfull» forbedring av markedet i 2022 og utover. Det sa finansdirektør Sven Børre Larsen i TGS til TDN Direkt under energikonferansen arrangert av SpareBank 1 Markets torsdag.

– Det inntrykket vi presenterte på fjerdekvartalspresentasjonen har definitivt ikke svekket seg siden vi la frem tallene, så vi er ganske optimistiske på at vi vil se en meningsfull forbedring i 2022 kontra 2021 og kanskje enda mer i 2023 og 2024, sier han til TDN Direkt.

Larsen legger til at det fortsatt er et svakt seismikkmarked i et historisk perspektiv, men ser tegn til en meningsfull bedring.

– Jeg påstår ikke at 2022 skal bli det beste året noensinne, men vi kommer til å se en meningsfull forbedring fra det svært svake markedet vi så i 2020, og spesielt kanskje for vår del i 2021. Det er jeg helt overbevist om, sier finansdirektøren.

Flere store olje- og gasselskapene trekker seg nå ut av Russland som følge av effekter knyttet til krigen i Ukraina, noe som vil redusere olje- og gassreservene til de aktuelle selskapene. Dette kan føre til økte investeringer andre steder fremover, påpeker Larsen overfor TDN Direkt.

Finansdirektøren viser til at de høye energiprisene man har sett den seneste tiden har ført til økt bruk av kull i Tyskland.

– Tyskland har jo måttet ty til økt bruk av kull i sin energiproduksjon, noe som er veldig kontraproduktivt med hensyn til CO2-utslipp. Det gjør utfordringene vi egentlig har hatt en god stund i energimarkedet enda mer synlig, sier han.

(TDN Direkt)