Den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley trekker, til tross for uro i oljemarkedet, frem det amerikanske raffineriet Valero som en het aksje, ifølge CNBC.

Med den høyeste oljeprisen på mange år som følge av den russiske invasjonen av Ukraina og usikkerhet om det globale tilbudet av råvaren, spår Morgan Stanley at Valero-kursen kan stige med opptil 20 prosent.

Aksjen har allerede steget med 12,1 prosent så langt i år. Til sammenlikning har den brede børsindeksen S&P 500 falt med 8,5 prosent.

– Vi fortsetter å se et sterkt oppsett for raffineri-sektoren. Vi ser en klar og signifikant medvind til potensiell etterspørsel, og vi tror Valero er godt posisjonert til å håndtere potensielle utfordringer, sier Connor Lyngh i Morgan Stanley til CNBC.

Kursmål på 100 dollar

Fredag oppgraderte den amerikanske investeringsbanken Valero til sin toppaksje i raffineri-sektoren, og satte et kursmål på 100 dollar pr. aksje. Dette tilsvarer en oppside på 18,8 prosent fra sluttkurs torsdag.

– Raffineri-industrien ser stadig mer attraktiv ut for oss, og fremstår mindre priset inn enn andre områder innen energi-verdikjeden, sier Lyngh.

Han legger ifølge CNBC til at et redusert tilbud av råolje og raffinerte produkter kunne påvirket etterspørsel, men at risikoen ikke er unik for raffinerings-industrien. Videre vil man kunne se forbedret lønnsomhet og kostnadsfordeler hos amerikanske raffinerier sammenliknet med europeiske.

– Selskapet har en sterk evne til å håndtere potensiell volatilitet og har allerede begynt tilpasning til eksisterende og potensielle fremtidige markedsavvik, avslutter Lyngh.