Siem Offshore Inc (SIOFF) planlegger en redomisilering av selskapet hvor det etableres et nytt norsk holdingselskap for SIOFF-gruppen, opplyses det i en børsmelding.

Planen går ut på at Siem Renewables AS, som nå er et tomt selskap eid av Siem Industries S.A, lanserer et aksje-for-aksje-tilbud for alle aksjene i SIOFF. Som en del av prosessen vil Siem Renewables AS omdannes til et allmennaksjeselskap og endre navn til Siem Sustainable Energy ASA (SSE).

Dersom tilbudet gjennomføres vil SIOFF bli et datterselskap av SSE, og i så fall vil det være intensjonen å stryke SIOFF fra Oslo Børs, mens SSE vil søke om notering på Oslo Børs.

Fornybar energi

Den påtenkte nye konsernstrukturen vil forfølge virksomheter rettet mot energisektoren, inkludert fornybar energi. Intensjonen er at SIOFFs eksisterende virksomhet, med en flåte hovedsakelig rettet mot olje- og gassektoren, skal videreføres i SIOFF, mens ny fornybar energirelatert virksomhet skal utvikles i et eget datterselskap eid av SSE.

Styresammensetningen i SSE vil reflektere kontinuitet og ledelsen i SSE vil være den samme som i SIOFF i dag, opplyses det.

Tilbudet forventes å være underlagt vanlige betingelser, inkludert blant annet aksept av fra minst 95 prosent av de utestående aksjene i SIOFF.

Ved gjennomføring av tilbudet er intensjonen å gjennomføre en «squeeze-out» av de resterende utestående aksjene i SIOFF. SSE har sikret seg forpliktelser for en emisjon på inntil 80 millioner kroner for å finansiere en «squeeze-out», opplyses det i meldingen.

Aksjonærer som representerer om lag 38 prosent av aksjene i SIOFF har uttrykt sin støtte til tilbudet.

Selskapet har mål om å fullføre redomisileringen i løpet av første halvår 2022.

(TDN Direkt)