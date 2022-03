PGS-selskap kjøper NCS SubSea

Ocean Floor Geophysics (OFG), et selskap PGS har rundt 43 prosent eierandel i, har kjøpt opp NCS SubSea, ifølge en melding fra PGS onsdag.

Transaksjonen muliggjør en ytterligere utvidelse av det strategiske samarbeidet mellom PGS og OFG, og en potensiell konsolidering av PGS sin eierandel i OFG på opp til rundt 55 prosent på en fullt utvannet basis, opplyses det.

NCS SubSea eier og driver P-Cable-systemet. P-Cable-teknologien gir ultrahøyoppløselige 3D-seismiske data til olje- og gassmarkedene og fornybarenergimarkeder.

– Vårt strategiske samarbeid med OFG og deres oppkjøp av NCS SubSea utvider vårt tilbud ytterligere innenfor markedet for ny energi, sier konserndirektør for New Energy Berit Osnes i PGS.

