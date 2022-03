Henter penger etter kursbonanza

Golden Energy Offshore benytter de seneste ukenes kraftige kursoppgang til å hente penger.

Ålesund-rederiet vil nå gjøre en rettet emisjon på 5,5 millioner nye aksjer som skal gå til å styrke balansen, utvikle selskapet, til arbeidskapital og andre generelle formål.

Golden Energy Offshore har tidligere opplyst at det jobber med å styrke likviditeten og at det er i dialog med kreditorene for å bedre situasjonen.

I første halvår i fjor, som er siste tilgjengelige regnskap, hadde rederiet inntekter på 23 millioner kroner, men satt igjen med et tap på nesten 30 millioner kroner.

Da hadde rederiet en utestående gjeld på 235 millioner kroner, men det betaler ikke normale avdrag og har skjøvet disse ut i tid.

Mer enn doblet

Golden Energy Offshore er et lite rederi med en flåte på fire plattform forsyningsskip (PSV) og en børsverdi på bare 69 millioner kroner.

Siden i fjor sommer har aksjen grovt sett vært handlet til mellom 70 og 80 øre på Oslo Børs, men for to uker siden tok den fart og har mer enn doblet seg siden i takt med høyere oljepris og fornyet tro på offshoresektoren.

Onsdag ettermiddag falt aksjen derimot tilbake rundt 20 prosent etter nyheten om emisjonen.

Låner og trykker nye

Emisjonen gjennomføres ved at selskapet først låner aksjene fra eksisterende aksjonærer og selger disse i emisjonen, for så å trykke nye aksjer til de eksisterende aksjonærene. Da vil nye aksjonærer kunne handle i aksjen umiddelbart.

Selskapet har inngått avtaler om å låne aksjer fra Golden Energy Offshore Management, Golden Energy Offshore AS og konsernsjef Per Ivar Fagervoll.