Reach Subsea med ny kontrakt

Reach Subsea har blitt tildelt en kontrakt i Nordsjøen for oppstart tidlig i andre kvartal 2022 på om lag 80 prosjektdager.

Prosjektet innebærer støtte til en havvindpark lokalisert i Nordsjøen og vil bli utført av Olympic Challenger.

«Denne kontrakten med en ny kunde er en viktig milepæl i utviklingen av vårt segment for fornybar energi (…) Vi ser også et stort potensial for å levere et bredere spekter av våre tjenester til denne nye kunden», kommenterer konsernsjef Jostein Alendal i Reach Subsea.

