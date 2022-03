Investorer blar opp for aksjer i Prosafe

Etter at boligriggselskapet Prosafe ble restrukturert rundt juletider, ble bankene sittende som store aksjonærer fordi gjeld ble konvertert til egenkapital.

Nå har flere av dem solgt seg ut.

Denne uken har både SpareBank 1 SR-Bank, Swedbank og Nordea børsmeldt at de ikke lenger eier aksjer i selskapet.

DNB, som er Prosafes nest største aksjonær med nær 13 prosent, har foreløpig ikke sendt noen børsmelding om at den har startet å selge seg ned.

Kjøpte aksjer

Investor Edvin Austbø og Magnus Halvorsen er to av dem som har stått parat til å ta imot Prosafe-aksjer.

Fredag kjøpte begge seg opp i selskapet og passerte 5 prosent-grensen. De har nå en eierandel hver på 5,4 prosent. I tillegg kjøpte Prosafes styreleder Glen Ole Rødland 100.000 aksjer i selskapet fredag, noe som tilsvarer 1,1 prosent av selskapet.

Samtlige tre betalte 71,40 kroner pr. aksje, mens Prosafe-aksjen fredag ettermiddag ble omsatt for 103 kroner, riktignok etter en oppgang på rundt 10 prosent.

Det er fortsatt HitecVision som troner øverst på aksjonærlisten, som det også gjorde før restruktureringen, med en eierandel på drøyt 28 prosent.

Mener utsiktene er positive

I restruktureringen som ble gjennomført for to og en halv måned siden, ble gjelden i Prosafe redusert med over 70 prosent, blant annet gjennom konvertering til egenkapital.

Ved utgangen av året satt dermed boligriggselskapet med en netto rentebærende gjeld på 349 millioner dollar, hvor det ikke har forfall før ved utgangen av 2025.

Markedet for boligrigger har vært i knestående, og flåteutnyttelse var helt på felgen i 2020. I fjor snudde det imidlertid.

Da selskapet la frem sine resultatet for fjerde kvartal for en måned siden mente konsernsjef Jesper Kragh Andresen at det var mye positivt som rørte seg i markedet, og ventet økt aktivitet.

I fjerde kvartal hadde selskapet fem av sine syv boligrigger i operasjon, og i år venter konsernsjefen at seks enheter vil være helt eller delvis utleid.

– Aktivitetsnivået i 2022 er en refleksjon av de strammere markedsforholdene vi ser i spesielt Norge og Brasil, sa Andresen da han presenterte kvartalsresultatene.

– Vi er nå i en prosess med Petrobras, og så får vi se hvor det bringer oss. I tillegg kommer det nye anbud i Brasil, la Prosafe-sjefen til.