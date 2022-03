Sikret ny kontrakt etter 16 måneders tørke

Golden Energy Offshore Services har sikret en kontrakt som bringer supplyskipet «Energy Scout» ut av en 16 måneder lang periode i varmt opplag, fremgår det av en melding.

Kontrakten er inngått med et internasjonalt operatørselskap og omfatter arbeider innen undersøkelser, geoteknikk og geofysikk samt inspeksjon, vedlikehold og reparasjon.

Med denne kontrakten er samtlige fire skip i selskapets flåte i arbeid.

Selskapet opplyser at en utnyttelse på i overkant av 90 prosent nå er sikret frem til fjerde kvartal i år – i det som omtales som et marked under bedring.

Vilkårene i den nye kontrakten er markedsmessige, ifølge Golden Energy Offshore.

«Energy Scout» er et plattformforsyningsskip (PSV) fra 2005. Fartøyets seneste oppdrag var høsten 2020, for Halliburton.

PSV-en «Energy Swan» tjenestegjør nå for Repsol Norge, mens flerbruksfartøyene «Energy Duchess» og «Energy Empress» er på kontrakter med Maersk Drilling og HMarine/Eni.