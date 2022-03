Baker Hughes bakker ut av Russland

Kunngjøringen kom dagen etter at konkurrentene Halliburton og Schlumberger kunngjorde lignende tiltak.

I en uttalelse sier Baker Hughes at selskapet stanser alle nye investeringer i Russland og «overholder gjeldende lover og sanksjoner» når det oppfyller gjeldende kontraktsmessige forpliktelser.

– Krisen i Ukraina er svært alvorlig, og vi støtter sterkt en diplomatisk løsning, sier styreleder og adm. direktør Lorenzo Simonelli i Baker Hughes.

Halliburton kunngjorde fredag at det innstiller all fremtidig aktivitet i Russland. Oljeservicegiganten sier den stanset leveransen av deler og produkter til Russland for flere uker siden. Også Schlumberger har stanset investeringer og teknologiutvikling i Russland.

Mer enn 400 amerikanske og multinasjonale selskaper har trukket seg fra Russland, enten midlertidig eller for godt.

Baker Hughes har seks anlegg og om lag 2.000 ansatte i Norge. Også Halliburton og Schlumberger opererer på norsk sokkel.

(NTB)