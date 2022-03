Anbefaler ikke aksept av Fredriksen-bud

I forbindelse med et pliktig tilbud for kjøp av aksjene i Northern Drilling til kurs på 17 kroner pr. aksje fremsatt av Hemen Holding Limited, har styret i Northern Drilling kommet frem til at de ikke vil gi en anbefaling om hvorvidt aksjonærene bør akseptere tilbudet.

Styret har gjennomgått tilbudet og vurdert forhold som styret anser som vesentlige og relevante for vurderingen om tilbudet bør aksepteres av selskapets aksjonærer.

Styret har konsultert med SpareBank 1 Markets som finansiell rådgiver og de mener at tilbudsprisen ikke «er fair» fra et finansielt standpunkt, heter det i meldingen.

Styrets vurdering i denne erklæringen er enstemmig, opplyses det.

(TDN Direkt)