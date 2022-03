DOF-duo til Afrika og Australia

DOF Subsea Canada er tildelt et første SURF-prosjekt for «Skandi Constructor» av VAALCO Energy, opplyser DOF torsdag. VAALCO Energy er et amerikansk leteselskap med base i Houston, USA.

I prosjektet skal DOF Subsea utføre subsea konstruksjonsarbeider og installasjonstjenester i forbindelse med at en flytende produksjons- og lagringsenhet (FPSO) skal erstattes med en flytende lagringsenhet (FSO) på Etame-feltet utenfor Gabon, vest i Sentral-Afrika.

Subseaarbeidene ventes å starte i juli, med en estimert varighet til september.

«Skandi Constructor» ble oppgradert med en 250-tonns bølgekompenserende kran og to nye ROV-systemer (fjernstyrte undervannsfarkoster) i fjor. Nå er fartøyet på oppdrag i Trinidad og Tobago, og i andre kvartal – før VAALCO-prosjektet – har det andre oppdrag i Nordsjøen, opplyses det.

BETYDELIG KONTRAKT: For «Skandi Hercules» i Australia. Foto: DOF Subsea

Avviklingsoppdrag «down under»

Onsdag meldte DOF Subsea om en kontrakt i Australia beskrevet som «betydelig» av toppsjef Mons S. Aase.

Kontrakten er tildelt av Woodside Energy, og går ut på å hente opp undervannsutstyr ved Enfield-feltet i australsk farvann.

Prosjektet ventes å bli utført i tredje og fjerde kvartal i år, med flerbruksfartøyet «Skandi Hercules».