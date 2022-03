Oljeservicegigant legger frem ny strategisk plan etter 40 prosent stup i år

Sapiem forventer en justert EBITDA for 2022 på over 500 millioner euro, ifølge en ny strategisk plan fra selskapet.

I 2025 forventes justert EBITDA å være over 1 milliard euro, med fri kontantstrøm på rundt 700 millioner euro.

Driftsinvesteringene i perioden 2021 til 2025 ventes å være rundt 300 millioner euro pr. år.

Innen segmentet Offshore E&C forventes det en årlig vekst på 8 prosent i perioden 2021 til 2025. Offshore Drilling forventes å ha en årlig vekst på 16 prosent i samme periode, mens det innen havvind forventes en årlig vekst på over 30 prosent.

Saipem vil gjennomføre en emisjon som legger opp til en kapitaløkning på to milliarder euro, og forventes implementert innen utgangen av året. Aksjonærene Eni og CDP har forpliktet seg til å tegne seg for til sammen 43 prosent av kapitalinnhentingen. Den resterende andel er dekket under avtalen med italienske og internasjonale banker. Selskapet har videre signert avtaler for å møte sine kortsiktige likviditetsbehov for 1,5 milliarder euro.

TDN Direkt