Vantage Drilling tapte mindre

Vantage Drilling fikk et driftsresultat på -13 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, mot -37 millioner dollar samme periode året før, fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Driftsinntektene var 50 millioner dollar (18), mens resultatet etter skatt ble -24 millioner dollar (-45).

«Etter et ekstremt utfordrende året før, representerte 2021 et år med bedring og høyere utnyttelse for industrien og Vantage. På samme måte som i 2019, kom alle våre aktive rigger tilbake i arbeid, og vi gikk inn i det nye året med sterkere råolje- og naturgassmarked. Vi ser ut til å ha passert et vendepunkt hvor aktivt riggtilbud når en stram balanse med etterspørsel i både dypvanns- og gruntvannssegmentene i markedet», skriver selskapet i rapporten.