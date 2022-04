Shearwater GeoServices Holding AS har blitt tildelt en kontrakt for to 3D-undersøkelser utenfor Sør-Korea av Korea National Oil Corporation, opplyses det i en melding.

Undersøkelsen forventes å ta cirka fire måneder å gjennomføre, i løpet av sommeren 2022.

GC Rieber Shipping har en eierandel på 8,5 prosent i Shearwater.

(TDN Direkt)