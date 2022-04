Ser 20 prosent oppside i Subsea 7

Danske Bank oppjusterer kursmålet for Subsea 7 fra 90 til 100 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling, går det frem av en oppdatering mandag.

Meglerhuset argumenterer for at Subsea 7s prising og eksponering mot et marked i bedring vil fortsette å tiltrekke seg investorer.

Danske Bank bemerker videre at resultatet for første kvartal forventes å være på den svake siden, som følge av planlagt vedlikehold på ti fartøyer, og at fokuset derfor vil være på markedsutsiktene.

Subsea 7 faller svakt til 83,12 kroner på Oslo Børs mandag formiddag, og Danske Bank ser dermed en oppside på rundt 20 prosent fra dagens nivåer.

Selskapet vil publisere kvartalstall 28. april.

(TDN Direkt)