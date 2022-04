Borr Drilling fortsetter å sikre seg kontrakter.

Nå har Tor Olav Trøims riggselskap inngått avtaler for fem av sine oppjekkbare rigger, noe som øker ordreboken med rundt 2.350 dager.

Nyheten sendte aksjen opp 11,4 prosent.

Tre av kontraktene er forlengelser, mens to er nye. Det betyr at selskapet nå har sikret arbeid til 20 av de 23 riggene som er levert. Borr har i tillegg fem nybygg.

De to nye kontraktene er med en ikke navngitt kunde i Midtøsten og har en varighet på tre år, med oppstart i andre halvår i år. I tillegg kommer opsjoner.

Videre har riggen Gunnlod fått en forelengelse i Sørøst-Asia på 186 dager pluss opsjoner, i direkte forlengelse av nåværende kontrakt. Riggen Mist har også fått forlenget sin kontrakt med PTTEP med 3,5 måneder, og er dermed beskjeftiget til fjerde kvartal i år.

I tillegg er riggen Saga sikret en kontrakt i Sørøst-Asia på 45 dager, i direkte fortsettelse med nåværende kontrakt.

Avhengig av likviditet

Borr Drilling har en flåte på 23 moderne jackup-rigger, alle bygget etter 2010, i tillegg til fem rigger som er under bygging hos Keppel FELS. Flere har ligget ledige, men selskapet begynte å vinne kontrakter i fjor, og har fortsatt i år.

Borr Drilling-ledelsen har tidligere uttalt at det er i rute til å få samtlige i arbeid innen årets slutt, noe det ser ut til å klare.

Dette har vært nødvendig for at selskapet skulle ha tilstrekkelig likviditet til å betjene gjelden på 1,9 milliarder dollar. I slutten av desember inngikk imidlertid riggselskapet en avtale med sine største kreditorer – verftene i Singapore – om å refinansiere og utsette gjeld og avdrag for til sammen 1,4 milliarder dollar fra 2023 til 2025. Avtalen var blant annet betinget av at riggselskapet hentet 30 millioner dollar i ny egenkapital, noe det gjorde umiddelbart.