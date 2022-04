Riggselskap fyller på ordreboken

Valaris har vunnet flere kontrakter siden selskapets forrige flåteoppdatering 21. februar.

Kontraktene styrker ordreboken med til sammen 181 millioner dollar, tilsvarende 1,6 milliarder kroner.

Riggselskapet, hvor John Fredriksen eier over 5 prosent, har fått kontraktsforlengelser på to år for riggene Mad Dog og Thunder Horse som selskapet har operativt ansvar for. Riggene opererer for BP i Mexicogulfen, opplyser Valaris i en melding torsdag.

Videre har boreskipet Valaris DS-15 fått en kontrakt på boring av én brønn for TotalEnergies i Brasil, i direkte forlengelse av nåværende kontrakt. Varigheten på kontrakten er 100 dager.

Gjennom joint venturet Aro Drilling er det også tildelt en tre år lang kontrakt med Saudi Aramco for den oppjekkbare boreriggen (jack-up) Valaris 140. Kontrakten er knyttet til den tidligere annonserte bareboat-avtalen mellom Valaris og Aro Drilling.

Valaris opplyser samtidig at kontrakten for boreskipet Valaris DS-11 på åtte brønner i Mexicogulfen er endret fra TotalEnergies til Equinor som kunde.

I løpet av den seneste måneden har riggselskapet solgt riggen Valaris 67.