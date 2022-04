Endúr tar et tap på 23 millioner kroner

Endúr har inngått en avtale om salg av Installit til DeepOcean Group for 20,8 millioner kroner. Salget vil gi et regnskapsmessig tap på 22,9 millioner kroner for Endúr, ifølge en melding torsdag.



– Vi er absolutt svært motvillige til å pådra oss tap fra noen del av vår virksomhet og vi var veldig oppmerksomme under denne prosessen på det negative gapet mellom den foreslåtte transaksjonsverdien og den bokførte verdien av vårt Installit-eierskap. Men siden Installit ikke lenger med rette kan anses som absolutt nøkkelen til Endúrs kjerneaktiviteter og strategi, gir dette salget en ytterligere bekreftelse på vår urokkelige forpliktelse til selskapets fokusområder innen marin infrastruktur og akvakulturløsninger, sier konsernsjef Jeppe Raaholt i Endúr.

TDN Direkt