TGS estimerer en netto segmentomsetning på rundt 114 millioner dollar i første kvartal 2022, mot 75 millioner dollar i første kvartal 2021, går det frem av selskapets kvartalsoppdatering på fredag.

Netto IFRS-omsetning ventes til omtrent 132 millioner dollar i kvartalet, sammenlignet med 144 millioner i første kvartal 2021.

– Vi fortsatte å se forbedringer markedsforholdene i løpet av første kvartal 2022, med kunder som begynner å bli interessert i nye områder. Jeg er spesielt fornøyd med salgsutviklingen, som vokste mer enn 80 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, sier konsernsjef Kristian Johansen i en kommentar.

– Med om lag 215 millioner dollar i netto kontanter, et stort og diversifisert databibliotek og et solid digitalt fundament, er TGS godt posisjonert for å dra nytte av det økende aktivitetsnivået, både på olje- og gassområdet – og i andre energisegmenter, legger han til.

(TDN Direkt)