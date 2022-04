Kongsberg Maritime har signert en kontrakt for leveranse av to ubemannede overflatefartøy (USV) til Reach Subsea, går det frem av børsmeldinger fra de to selskapene onsdag.

Fartøyene skal leveres andre halvår 2023.

Reach Subsea omtaler kontrakten som «et landemerke», og viser til at de to første «game changing» ubemannede Reach Remote-fartøyene nå skal bygges.

– Dette er en viktig milepæl for Reach Remote-prosjektet, som vil ble en «game changer» for industrien og oss. Reach Remote vil gjøre kundene i stand til å kutte kostnadene med 20-30 prosent og utslippene 90-100 prosent sammenlignet med dagens bemannede kontrollfartøy, sier en glad og stolt Reach Subsea-sjef Jostein Alendal i en kommentar.

Mange funksjoner

Fartøyene skal ifølge meldingen fra Kongsberg benyttes til forskning, undersøkelser og mindre reparasjonsoperasjoner. De vil også ha en rolle som mobile energibanker, datasenter og kommunikasjonsmoduler for fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV), hvor både ROV-en og USV-en vil opereres fra landbaserte kontrollsenter.

Farkostene vil både kunne opereres av operatører og utføre operasjoner autonomt så vel som en kombinasjon av dette.

USV-ene vil bygges på Trosvik Maritime i Brevig etter Kongsbergs design og med Kongsbergs løsninger. Fartøyskontrollen vil bli utført av Massterly, et joint venture mellom Kongsberg og Wilhelmsen, fra Massterlys kontrollsenter i Horten. ROV-ene vil kontrolleres fra Reach Subsea landbaserte kontrollsenter i Haugesund.