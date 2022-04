Halliburton faller tre prosent etter kvartalspresentasjon

Halliburton fikk et justert resultat pr. aksje på 0,35 dollar i første kvartal 2022, ifølge selskapets kvartalsrapport. Ifølge Refinitiv-konsensus var resultatet på forhånd ventet til 0,34 dollar pr. aksje.

Omsetningen ble 4,3 milliarder dollar i kvartalet, mot ventet 4,2 milliarder dollar.

Omsetningen innen Completion and Production i kvartalet var på 2,4 milliarder dollar. Driftsresultatet for området ble 296 millioner dollar. Omsetningen i Drilling and Evaluation kom på 1,9 milliarder dollar, mens driftsresultatet var på 294 millioner dollar.

Aksjen faller 2,9 prosent i førhandelen.

TDN Direkt