«Sammenløpet av høye råvarepriser, etterspørselsledet aktivitetsvekst og energisikkerhet resulterer i en av de sterkeste utsiktene for energitjenesteindustrien i nyere tid - som forsterker markedsgrunnlaget for en sterkere og lengre flerårig oppsyklus – så fremt man ikke ser et globalt økonomisk tilbakeslag», heter det i rapporten.

Utsiktene for resten av året – spesielt i andre halvår ser veldig bra ut, heter det i rapporten, og selskapet ser en økning i både kort- og langsyklusinvesteringer.

«En rekke investeringsbeslutninger for langsyklusutviklingsprosjekter har blitt godkjent, nye kontrakter ble tildelt, leteboring til havs gjenopptas, og flere kunder har annonsert en betydelig økning i investeringer for dette året og de neste årene», heter det i rapporten.

Selskapet mener at økt aktivitet – både på land og til havs – høyere teknologiadopsjon og prissetting vil drive veksten både internasjonalt og i Nord-Amerika.

«Dette vil resultere i en sekvensiell sesongmessig oppgang i andre kvartal etterfulgt av betydelig vekst i andre halvår, spesielt i det internasjonale markedet», skriver selskapet.

TDN Direkt