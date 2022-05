Danske Bank øker kursmålet på Aker Solutions fra 29,5 til 35 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Analytiker Jørgen Andreas Lande noterer seg at Aker Solutions har steget rundt 35 prosent hittil i år, men at det fortsatt gjenstår oppside for selskapet dersom omsetningsmålet i 2025 nås sammen med en EBITDA-margin rundt 7 prosent. Danske Bank opererer med en EBITDA-margin på 6,2 prosent.

For nesten tre uker siden ble det kjent at det HitecVision-kontrollerte fondet North Sea Strategic Investments ønsket å selge unna sine om lag 30 millioner aksjer i Aker Solutions, tilsvarende en eierandel på 6,07 prosent i selskapet.

Kort tid senere meldte Aker at selskapet hadde lagt inn et «alt eller ingenting»-bud på drøyt 809 millioner kroner, eller 27,01 kroner pr. aksje, og økte dermed sin eierandel i Aker Solutions til 39,41 prosent.

Tirsdag omsettes aksjen for 31,68 kroner, opp 0,5 prosent, noe som verdsetter selskapet til 15,6 milliarder kroner.