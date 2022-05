Akastor-sjefen: – Utsiktene er sterke

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 15.00

Akastor fikk et proforma driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 13 millioner dollar i første kvartal 2022, sammenlignet med 17 millioner dollar i samme periode året før.

Omsetningen i kvartalet var 146 millioner dollar (133).

Netto sysselsatt kapital var 5,1 milliarder kroner mens bokført egenkapital var 4,0 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Bokført egenkapital tilsvarer 14,70 kroner pr aksje.

Netto rentebærende gjeld var 1.064 millioner kroner.

– Utsiktene er sterke

– Til tross for den krevende geopolitiske situasjonen verden befinner seg i, vurderer vi markedsutsiktene for alle våre selskaper som sterke, drevet av økt fokus på energisikkerhet. Vi forventer at aktiviteten i våre kjernemarkeder vil øke, da særlig fra 2023 og fremover, sier Akastor-sjef Karl Erik Kjelstad i en kommentar.

– Vi jobber tett med våre selskaper for å sikre at de tilpasser seg et marked i rask utvikling, og vurderer både organiske og uorganiske initiativer, legger han til.

(TDN Direkt)