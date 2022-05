Blodrødt fra PGS

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00



Det er klare tegn til forbedring i seismikkmarkedet, men det er fare for at innhentingen kommer for sent for PGS som sannsynligvis ikke vil klare å betale lånene sine.

PGS genererte en fri kontantstrøm på -7 millioner dollar i kvartalet. Det etterlater nettogjelden på rett over 1 milliard dollar.



– Forholdene i kontraktsmarkedet fra andre halvår i fjor fortsatte inn i første kvartal. Volumet på antallet kontraktjobber var lavt i vintersesongen, noe som har påvirket flåteutnyttelsen vår negativt. Omsetningen fra multiklientsalget økte 11 prosent på årsbasis, og fortsetter dermed den positive takten fra fjoråret, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen.

Jobber med gjeld

PGS har et lån på 135 millioner dollar som forfaller i september i år. Selskapet har selv sagt at sannsynligheten er stor for at det ikke klarer å betale for seg og har også problemer med å oppfylle forpliktelsene i låneavtalene sine.

I den forbindelse har selskapet engasjert rådgivere for å se på mulige løsninger for å håndtere gjeldsforfallet.

PGS skal til enhver tid ha minst 75 millioner dollar i likviditet, og det selv etter at lånet på 135 millioner dollar er betalt. Ved utgangen av fjoråret hadde selskapet 170 millioner dollar i kontanter, og i 2021 hadde PGS en omsetning på 590 millioner dollar.

– Vi forventer en solid kontantstrøm i år, men det er en risiko for at vi ikke klarer å generere nok kontanter til å klare gjeldsforfallene og på samme tid ha en tilstrekkelig likviditetsreserve. Vi jobber med rådgivere for å inne den beste mulige løsningen, sier Pedersen.

Lyspunkt i fornybart

PGS forventer å generere en omsetning på mellom 20 og 30 millioner dollar fra selskapssegmentet New Energy. I fjor solgte PGS mange salg av multiklientdata til utvikling av karbonfangst. Målet er å gjøre selskapsområdet til en betydelig del av den totale driften.

– Jeg er entusiastisk til fremdriften vi har i dette segmentet. Vi har blitt tildelt to kontrakter for karbonfangst- og lagringsprosjektene Endurance og Northern Lights. Vi har også fått tilgang til det markedsledende P-cable-systemet, som vi mener vil være verdifullt innen havvind, sier Pedersen.