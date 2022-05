Subsea 7 leverte et underskudd i årets første kvartal – som ventet på forhånd.

Selskapet fastholder at resultatene i år vil bli som i fjor eller noe bedre. I fjor fikk det et overskudd på 36 millioner dollar av en omsetning på over 5 milliarder.

– I første kvartal leverte Subsea 7 inntekter og EBITDA på linje med ledelsens forventninger, og guidingen for helåret er uendret, sier konsernsjef John Evans i en kommentar i kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag.

Undervannsentreprenøren hadde inntekter på 1,2 milliarder dollar i første kvartal, noe som er 20 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

Selskapet fikk et justert driftsresultat før av– og nedskrivninger (EBITDA) på 86 millioner, tilsvarende en EBITDA-margin på 7 prosent. Det er ned fra 10 prosent i tilsvarende kvartal i fjor. Etter skatt satt Subsea 7 igjen med et resultat på -33 millioner dollar.

På forhånd var det ventet at det Kristian Siem-dominerte selskapet ville få inntekter på 1,10 milliarder dollar, en justert EBITDA på 84 millioner og et resultat på -33 millioner dollar. Det viser estimater som selskapet selv har hentet inn fra 11 analytikere.

Venter tildelinger

– Anbudsaktiviteten holder seg høy, og vi samarbeider med kundene og leverandørene for å navigere gjennom flaskehalsene på leverandørsiden. (..) Alt i alt mener vi at utsiktene på lang sikt fortsatt er positive både innen subsea og offshore vind, hvor det ventes flere store tildelinger i markedet i løpet av 2022, sier Evans i rapporten.



Subsea 7 hadde en ordreinngang på 1,2 milliarder dollar i første kvartal, noe som tilsvarer en såkalt book-to-bill på 1,0. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 7,3 milliarder, hvorav 3,2 milliarder er arbeid som ventes å bli utført i år.

Gjenopptok utbytte

Til tross for at resultatene i år ikke ventes å skyte i taket, har selskapet en sterk balanse og mener samtidig at utsiktene er gode. Tidligere i år gjeninnførte derfor selskapet politikken med å betale regelmessige utbytter.

Da Subsea 7 la frem tall for fjerde kvartal tidligere i år, annonserte styret at det ville betale et utbytte på 33 millioner dollar basert på regnskapet for 2021. Det tilsvarer 1 krone pr. aksje. I tillegg vil selskapet kjøpe tilbake aksjer for 70 millioner dollar i år.

Torsdag handles Subsea 7-aksjen eks. utbytte på 1 krone.