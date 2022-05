Mangedobling for Røkke-selskap

Saken oppdateres

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Kjell Inge Røkkes Aker Solutions leverte et solid første kvartal med markant økning både på topp- og bunnlinje.

Inntektene steg fra 6,5 milliarder kroner i første kvartal i fjor til 8,3 milliarder i år. Driftsresultatet endte på 331 millioner mot 169 millioner i fjor.

Fjordkraft er halvert siden nyttår men er bunnen nådd? Og kan Yara fortsette å levere knalltall selv om gassregningene deres har eksplodert? Det er torsdag 28. april og dette er dagens aksjetips.

Bunnlinjen økte med hele 360 prosent til 175 millioner kroner i år fra 27 millioner i fjor.

– Hvis vi ser mot resten av 2022 er vi på vei mot inntektsvekst på mer enn 20 prosent på stigende inntjening, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions, i rapporten.



Han sier at markedsutsiktene er positive til tross for usikkerhet og utfordringer i verdikjeden. Et stramt oljemarked vil ifølge selskapet holde energiprisene høye, hvilket vil gi positive utslag for Aker Solutions.