PGS skal gjøre en rettet emisjon på 70 millioner dollar, tilsvarende 710 millioner kroner, heter det i en børsmelding rett etter stengetid på Oslo Børs.

Selskapet tar også sikte på å hente 50 millioner dollar, tilsvarende 470 millioner kroner, ved å utstede et sikret obligasjonslån under Term Loan B Credit Agreement. Dette «Super Senior-lånet» vil rangere foran eksisterende lån under samme avtale, heter det.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen skal gå til renter og avdrag på gjeld i 3. kvartal 2022 og til en økt likviditetsbuffer for å møte minimumskravet i lånebetingelsene, dra nytte av bedringene i markedet og styrke balansen i forkant av refinansieringsbehov i tredje kvartal 2023.

PGS har engasjert Carnegie til å stå for bokbyggingen i den rettede emisjonen.

Eksisterende aksjonærer har garantert for 40 millioner dollar; Coltrane Asset Management LP (USD 25 million), MH Capital AS (USD 10 million), og fond under Vicama AS (USD 5 million).

Ledere og styremedlemmer har indikert at de vil tegne 1,34 millioner aksjer, inkludert CEO Rune Olav Pedersen (200.000 aksjer), CFO Gottfred Langseth (500.000 aksjer) og styremedlem Walter Qvam (100.000 aksjer).

Hele børsmeldingen