Flere meglerhus høyner kursmålet for Aker Solutions

Flere meglerhus høyner kursmålet på Aker Solutions (AKSO) etter tirsdagens kvartalsrapport.

Aker Solutions-aksjen falt 7,8 prosent på Oslo Børs tirsdag, og Pareto Securities mener nedgangen er uberettiget og høyner kursmålet til 30 kroner pr aksje, fra 27 kroner. En hold-anbefaling gjentas.

Meglerhuset peker på at resultatet var litt over forventningene, mens ikke-meldte ordre var litt på den svake siden, selv om det ikke oppfattes som bekymringsfullt.

«Korreksjonen i aksjen understreker de svært høye forventningene til AKSO, som er relativt dyr på en selskapsverdi (EV) mot EBITDA i våre 2023-estimater på over syv ganger», heter det fra meglerhuset.

ABG Sundal Collier peker på at ordreboken er tyngst i den lange enden, og mener rapporten ga et signal om at andre kvartal vil bli svakt.

«Gitt strukturen i det norske skatteregimet er ikke dette nødvendigvis overraskende, men når man ser det i kombinasjon med utfordringer i forsyningskjeden og inflasjon, kan markedet ha blitt skremt av frykt for utsatte beslutninger», skriver meglerhuset.

ABG Sundal Collier viser til at AKSO har en dekning på rundt 81 prosent av omsetningsestimatet for 2022, og rundt 34 prosent for 2023.

«Dette er håndterbart ettersom vi venter en høy ordreinngang i andre halvår av 2022 og 2023, men anerkjenner risikoen for et gap noen få kvartaler i 2023 hvis det er forsinkelser», heter det.

Meglerhuset opprettholder en kjøpsanbefaling med et kursmål på 39 kroner. Citigroup høyner sitt kursmål til 29 kroner pr aksje, fra 26, JP Morgan høyner sitt kursmål til 26 kroner pr aksje, fra 24 kroner, mens oppjusterer til 36 kroner fra 33 kroner, ifølge Reuters.

(TDN Direkt)