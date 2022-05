Som Archer tidligere hadde guidet, ble aktiviteten i første kvartal lavere enn kvartalet før grunnet færre driftsdager og generelle sesongmessige forhold.

Oljeserviceselskapet kunne likevel vise til inntekter på 219,1 millioner dollar i første kvartal, noe som var opp fra 213,4 millioner dollar fra samme periode i fjor.

Ordreboken este ut

Resultatet før skatt mer enn doblet seg fra 8,8 til 17,3 millioner dollar, noe som blant annet skyldtes at regnskapet ble godskrevet med en aksjegevinst på 9,2 millioner dollar etter Ziebel- oppkjøpet.

Ordreboken este ut med 850 millioner dollar i løpet av kvartalet.

– Så langt i år har vi sikret en betydelig ordrereserve gjennom kontraktsforlengelser med Equinor for vår brønntjenester og med Pan American Energy for landboringvirksomhet, sier konsernsjef Dag Skindlo i selskapets kvartalsrapport.

Passende nok melder Archer fredag om at en rammekontrakt med Equinor i Nordsjøen er blitt forlenget med to år. Basert på gjeldende aktivitetsnivå estimeres ordrebokverdien til 60 millioner dollar for kontrakten som starter i juni i år.

Venter sterkt andre halvår

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, kom inn på 21,1 millioner dollar. Engangseffektene er hovedsakelig tilknyttet corona, nærmere bestemt med kostnader på 4,9 millioner dollar.

Coronaeffekten bidrar til at selskapet senker 2022-guidingen, mens utsiktene for resten av året er på linje med oppdateringen som selskapet ga i fjerde kvartal.

«Vi forventer svak forbedring i andre kvartal, og et sterkt andre halvår,» heter det i rapporten.

