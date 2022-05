SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00



Reach Subsea landet driftsinntekter på 129 millioner kroner i første kvartal 2022, og dermed en topplinjevekst på 26 prosent fra 101,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) gikk fra pluss 12,2 til minus 37,6 millioner kroner.

Selskapet har flere forklaringer, men den viktigste er flåteutnyttelsen, som falt til 63 prosent på grunn av dårlig vær i Nordsjøen. I samme periode i fjor var den 96 prosent.

I tillegg ble regnskapet belastet av en engangskostnad på 7,6 millioner kroner tilknyttet kjøpet av iSurvey, og Reach trekker også frem et sesongmessig svakt resultat i Octio i det som ellers var et actionfylt første kvartal.

– Byggesteiner på plass

– Kvartalet var et av de mest hendelsesrike og travle i Reach Subseas historie. Med oppkjøpet av iSurvey, integrasjonen av Octio og Monviro, vårt nye strategiske partnerskap med Wilhelmsen og de siste stegene mot signering av kontrakten med Kongsberg for byggingen av de to første Reach Remote USV-ene, har vi fått på plass en rekke viktige byggesteiner for Reach Subsea i fremtiden, sier toppsjef Jostein Alendal i en kommentar.

Selskapet ser bedrede markedsforhold på tvers av alle sektorer fremover, drevet av høyere råvarepriser, økt fokus på energisikkerhet og strukturell vekst innen fornybar energi.

