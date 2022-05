– Oljeservice er et segment vi er vel bevandret i. Utviklingen i riggmarkedet den siste tiden gjør at vi nå tror på et positivt marked fremover, sier styreleder Martin Nes i Standard ETC til Finansavisen.

Fredag ble det kjent at Øystein Stray Spetalen for alvor kaster seg inn i riggsektoren igjen.

Det børsnoterte selskapet Standard ETC, hvor Spetalen er hovedaksjonær, kjøper nå 25 prosent av riggselskapet Dolphin Drilling for 10 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 95 millioner kroner.

TAR ET LODD I RIGG: Investor Øystein Stray Spetalen. FOTO: Ivàn Kverme

Standard har samtidig sikret seg en mulighet til å øke eierandelen i Dolphin Drilling til 32,5 prosent ved å legge ytterligere 5 millioner dollar på bordet.

Spetalen eier rundt 30 prosent av Standard ETC gjennom sitt investeringsselskap Ferncliff. Han går nå inn i styret i Dolphin Drilling, sammen med Martin Nes, som leder Ferncliff og altså er styreleder i Standard. Nes er også foreslått som styreleder i Dolphin Drilling.

Nyheten bidro til å sende Standard markert opp på børsen, og fredag ettermiddag var oppgangen på 15 prosent.

Sterkere marked

– Hvorfor Dolphin Drilling?



– Dolphin er et veletablert selskap med bra management, gode rigger og mange flinke mennesker. Gjennom en restrukturering er selskapet nå kvitt all rentebærende gjeld. Disse faktorene gjør at Dolphin er i en god posisjon til å utnytte det vi tror blir et sterkere marked fremover, sier Nes.